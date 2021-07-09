Джейк Пол: Макгрегор — мошенник. Когда мы сразимся, я разоблачу его

Боксёр и видеоблогер Джейк Пол раскритиковал бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Пол дал понять, что больше не считает Макгрегора серьёзным бойцом.

«Можно сказать, что Конор «потерялся». Он больше не говорит того, что есть на самом деле. Можно сказать, он пытается убедить самого себя в собственной лжи.

Он стал на всё обижаться. Он словно купается в собственной незащищённости. Когда мы сразимся, я разоблачу его и покажу, какой он мошенник», — приводит слова Пола Sky Sports.

В ближайшие выходные Макгрегор проведёт третий поединок с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе Дастином Порье. Что касается Пола, то на его счету три победы в трёх боях на профессиональном ринге.



