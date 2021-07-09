Уайлдер отреагировал на новость о коронавирусе у Фьюри и срыв боя

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер прокомментировал новость о том, что обладатель соответствующего пояса Тайсон Фьюри заразился коронавирусом, вследствие чего третий бой, запланированный на 24 июля, перенесли на неопределённый срок.

«Вот опять, он совершил ошибку, а пострадал я», — приводит слова Уайлдера журналист Лэнс Пугмайр в своём «твиттере».

Пока неизвестно, выйдет ли Уайлдер на ринг 24 июля, а если выйдет, то с кем.

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В первом поединке Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором бою, который прошёл в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.