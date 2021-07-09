Валентина Шевченко призналась, что пришла в единоборства в пять лет

Действующая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко рассказала, что пришла в MMA, когда ей было лишь пять лет.
«Наша мама Елена – президент Федерации тайского бокса. Чёрный пояс по тхэквондо, третий дан. Именно благодаря ей мы с Антониной, моей сестрой, посвятили свою жизнь единоборствам. Я начала, когда мне было пять лет.
Я очень благодарна ей. Когда я была маленькой, мне трудно было понять, ведь было очень тяжело. Но когда я стала старше, она отдала меня в секцию единоборств моему тренеру Павлу Федотову, и с тех пор я в этом мире удивительном. Я тренируюсь, выступаю на соревнованиях, путешествую по миру, и это самое прекрасное, что может произойти со мной», — рассказала Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
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