Валентина Шевченко призналась, что пришла в единоборства в пять лет

Действующая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко рассказала, что пришла в MMA, когда ей было лишь пять лет.

«Наша мама Елена – президент Федерации тайского бокса. Чёрный пояс по тхэквондо, третий дан. Именно благодаря ей мы с Антониной, моей сестрой, посвятили свою жизнь единоборствам. Я начала, когда мне было пять лет.

Я очень благодарна ей. Когда я была маленькой, мне трудно было понять, ведь было очень тяжело. Но когда я стала старше, она отдала меня в секцию единоборств моему тренеру Павлу Федотову, и с тех пор я в этом мире удивительном. Я тренируюсь, выступаю на соревнованиях, путешествую по миру, и это самое прекрасное, что может произойти со мной», — рассказала Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.