Серхио Рамос отказался от бесплатных билетов на бой Макгрегора, которые предлагал Конор

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос отклонил приглашение ирландского бойца Конора Макгрегора на его третий поединок с американцем Дастином Порье. Об этом сообщил сам ирландец. По словам Макгрегора, он хотел передать Рамосу билеты на бой, но испанец сослался на занятость из-за подписания контракта с новым клубом.

«Мы раздобыли билеты для Рамоса. Он написал мне сегодня, что подписывает контракт с новым клубом, будет занят, из-за чего не сможет прилететь. Он думал, что у него будет больше времени», — приводит слова Макгрегора Daily Star.

Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.