WBA планирует уменьшить количество поясов

Президент Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Хильберто Мендоса сообщил о планах сократить количество поясов, которые организация присуждает в каждой отдельной весовой категории.
«План уже разрабатывается — мы определённо уменьшим количество титулов. Очень многие фанаты считают, что это будет правильным решением. Да, за счёт количества титулов бойцы получают больше возможностей, но я прекрасно осознаю, насколько важно мнение болельщиков.
Признаю, что я и раньше не раз обещал уменьшить количество поясов, однако теперь я всерьёз настроен осуществить задуманное. Это сложная задача, и я надеюсь, что мы начнём её решение в октябре. Не знаю, как много времени у нас всё это займёт. Не могу также сейчас сказать, в каком из дивизионов будут убраны временные титулы. Но мы точно собираемся укрепить авторитет «золотых поясов», — приводит слова Мендосы ESPN Deportes.
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