Уайлдер показал, как тренируется в воде перед боем с Фьюри. Видео

Знаменитый боксёр Деонтей Уайлдер показал, как тренируется перед третьим боем с Тайсоном Фьюри. 35-летний спортсмен отработал несколько комбинаций, стоя по пояс в воде. Завершив отработку ударов, боец нырнул в воду на несколько секунд.
Ранее стало известно, что действующий чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC Тайсон Фьюри и бывший обладатель соответствующего пояса Деонтей Уайлдер сразятся 9 октября. Изначально планировалось, что третий поединок Фьюри — Уайлдер состоится 24 июля, однако из-за коронавируса у Тайсона его пришлось перенести. Также сообщается, что место боя не изменилось: это арена в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
В первом поединке Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором бою, который прошёл в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.
- 6 сентября 2021
-
16:29
-
16:01
-
15:34
-
15:31
-
15:01
-
14:31
-
14:03
-
13:00
-
12:01
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:12
-
08:50
-
08:30
-
08:00
-
00:48
- 5 сентября 2021
-
23:02
-
21:17
-
20:56
-
19:56
-
18:14
-
16:30
-
14:26
-
12:55
-
11:37
-
11:11
-
10:52
-
10:10
-
09:33
-
08:41
-
01:32
-
01:14
-
00:32
-
00:26