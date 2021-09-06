Уайлдер показал, как тренируется в воде перед боем с Фьюри. Видео

Знаменитый боксёр Деонтей Уайлдер показал, как тренируется перед третьим боем с Тайсоном Фьюри. 35-летний спортсмен отработал несколько комбинаций, стоя по пояс в воде. Завершив отработку ударов, боец нырнул в воду на несколько секунд.

Ранее стало известно, что действующий чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC Тайсон Фьюри и бывший обладатель соответствующего пояса Деонтей Уайлдер сразятся 9 октября. Изначально планировалось, что третий поединок Фьюри — Уайлдер состоится 24 июля, однако из-за коронавируса у Тайсона его пришлось перенести. Также сообщается, что место боя не изменилось: это арена в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

В первом поединке Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором бою, который прошёл в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.