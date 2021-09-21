Валентина Шевченко сравнила бой в октагоне с воздушным сражением лётчиков

Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко поделилась мнением о высоком статусе турнира UFC 266, где она подерётся с Лорен Мёрфи. Бойцовский вечер станет одним из самых громких по именам за последние несколько месяцев.



«Моё мнение — здесь не стоит заранее обольщаться. Сейчас развернуто объясню. Ты совершаешь какое-то действие, ты в этом действии, ты готовишься к нему, потом ты выходишь на бой, ты дерёшься, ты выигрываешь, ты уходишь — это всё совершение действия. Если ты в какой-то момент останавливаешься и такой: «О, ништяк! Я здесь, в октагоне! Как много фанатов, всё так классно!», то это плохо. Это значит, что ты не сфокусирован на том, что ты делаешь.



Это как, допустим, когда военный лётчик во время воздушного боя остановится и заглядится на своего падающего противника, которого сбил. В то же время другие противники будут атаковать сзади. То есть, что я имею в виду, ты не имеешь права останавливаться и созерцать действие, когда оно ещё не закончено. Когда ты уже спокойный, вернулся домой, сделал всё, что нужно было сделать, выиграл и всё закончилось, тогда ты можешь подумать, насколько это было классно, насколько это было огромное событие, насколько это было замечательно. Но пока действие ещё не совершено и не закончилось, я считаю, что не стоит останавливаться и созерцать. Нужно просто делать и двигаться к своей цели. В данный момент цель — это выиграть бой», — сказала Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.