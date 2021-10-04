Махачев — о Погба: его тоже в свою команду возьму

Известный боец Ислам Махачев прокомментировал фотографию Хабиба Нурмагомедова со знаменитым французским футболистом Полем Погба. Напомним, Хабиб подписал своё фото: «В следующий раз будь готов, бро».



«Его тоже в свою команду возьму в следующий раз», — написал Махачев в комментариях, имея в виду Погба.



Ранее Махачев поднялся на 5-е место в обновлённом рейтинге лёгкого веса UFC, обойдя Рафаэля дос Аньоса (который теперь на 7-м месте), а также Тони Фергюсона (6) и Конора Макгрегора (9). В последнем поединке Махачев победил бразильца Тиаго Мойзеса. Поединок был остановлен после того, как россиянин успешно провёл болевой приём, заставив оппонента сдаться.



Погба провёл 7 матчей в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги и отметился 7 результативными передачами. В 7-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1).

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