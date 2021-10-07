Чисора не включил Усика в топ-5 тяжеловесов мира. Ранее он проиграл Александру
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Знаменитый боксёр Дерек Чисора составил пятёрку лучших тяжеловесов мира по его мнению. Любопытно, что Чисора не включил в свой топ-5 украинского боксёра Александра Усика, которому год назад проиграл единогласным решением судей.
По мнению Чисоры, лучшим тяжеловесом мира является британец Тайсон Фьюри. Следом идут Энтони Джошуа и Диллиан Уайт, на четвёртое место Дерек поставил себя. Замыкает пятёрку англичанин Джо Джойс.
Когда Чисору спросили, почему он не включил в топ-5 Усика, он ответил, что украинец не является популярным боксёром и не собирает стадионов.
Ранее Чисора заявил, что Усику не покорится тяжёлый дивизион, потому что тот не готов «драться, а не боксировать». Сейчас Александр завладел уже тремя чемпионскими поясами.
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