Чисора не включил Усика в топ-5 тяжеловесов мира. Ранее он проиграл Александру

Знаменитый боксёр Дерек Чисора составил пятёрку лучших тяжеловесов мира по его мнению. Любопытно, что Чисора не включил в свой топ-5 украинского боксёра Александра Усика, которому год назад проиграл единогласным решением судей.



По мнению Чисоры, лучшим тяжеловесом мира является британец Тайсон Фьюри. Следом идут Энтони Джошуа и Диллиан Уайт, на четвёртое место Дерек поставил себя. Замыкает пятёрку англичанин Джо Джойс.



Когда Чисору спросили, почему он не включил в топ-5 Усика, он ответил, что украинец не является популярным боксёром и не собирает стадионов.



Ранее Чисора заявил, что Усику не покорится тяжёлый дивизион, потому что тот не готов «драться, а не боксировать». Сейчас Александр завладел уже тремя чемпионскими поясами.