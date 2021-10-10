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Фьюри: считаю себя главным бойцом поколения. Жаль тех, кому приходится иметь со мной дело

Фьюри: считаю себя главным бойцом поколения. Жаль тех, кому приходится иметь со мной дело
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33-летний непобеждённый представитель Великобритании Тайсон Фьюри после победы в бою с 35-летним американским экс-чемпионом мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтеем Уайлдером ответил на вопрос о своём месте в истории бокса.

«Как я ранее говорил, я не могу драться с людьми из прошлого. Поэтому я не могу выражать неуважение в их адрес. И я могу сражаться только с теми, кто дерётся в мою эру. Я это делаю на протяжении всей своей жизни.

Мне не нравится соревноваться с бойцами из прошлого, потому что это на уровне фантастики. Я только могу сказать, что я являюсь линейным чемпионом в своей эре. Единственное, что я могу, это бить лучших бойцов в своей эпохе. И я это делаю, поэтому я лучший боец эпохи.

Я считаю себя главным бойцом поколения. Мне жаль тех бойцов, которым приходится иметь со мной дело», — сказал Фьюри на пресс-конференции.

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