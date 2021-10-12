Деонтей Уайлдер не собирается заканчивать карьеру после нокаута от Тайсона Фьюри

Малик Скотт, тренирующий бывшего чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера, рассказал, что его подопечный не собирается завершать карьеру после поражения от Тайсона Фьюри. Напомним, 35-летний Уайлдер проиграл Фьюри во второй раз подряд — оба раза его нокаутировали.
«Да, Деонтей уже обеспечил семье финансовую стабильность, ему не нужно драться ради заработка. Но завершение карьеры не входит в планы Уайлдера, это не обсуждалось. Он заслуживает новых поединков на самом высоком уровне.
Деонтей был великолепен в бою с Фьюри, но Тайсон оказался ещё сильнее — это был прекрасный вечер для тяжёлого веса. Нужно отдать должное Фьюри, у него крепкий подбородок и он отлично поднимается. Тайсон — легенда тяжёлого веса, как и Уайлдер», — цитирует Скотта Reuters.
- 12 октября 2021
-
09:57
-
09:11
-
01:33
-
00:01
- 11 октября 2021
-
22:57
-
21:07
-
21:00
-
20:08
-
19:48
-
18:47
-
18:39
-
17:38
-
16:19
-
15:24
-
14:32
-
13:23
-
13:05
-
12:14
-
11:17
-
10:32
-
10:03
-
09:53
-
02:11
-
01:55
-
01:24
-
00:47
- 10 октября 2021
-
23:28
-
21:36
-
21:16
-
20:05
-
19:08
-
18:06
-
17:31
-
17:04
-
16:38