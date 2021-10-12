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Деонтей Уайлдер не собирается заканчивать карьеру после нокаута от Тайсона Фьюри

Деонтей Уайлдер не собирается заканчивать карьеру после нокаута от Тайсона Фьюри
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Малик Скотт, тренирующий бывшего чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера, рассказал, что его подопечный не собирается завершать карьеру после поражения от Тайсона Фьюри. Напомним, 35-летний Уайлдер проиграл Фьюри во второй раз подряд — оба раза его нокаутировали.

«Да, Деонтей уже обеспечил семье финансовую стабильность, ему не нужно драться ради заработка. Но завершение карьеры не входит в планы Уайлдера, это не обсуждалось. Он заслуживает новых поединков на самом высоком уровне.

Деонтей был великолепен в бою с Фьюри, но Тайсон оказался ещё сильнее — это был прекрасный вечер для тяжёлого веса. Нужно отдать должное Фьюри, у него крепкий подбородок и он отлично поднимается. Тайсон — легенда тяжёлого веса, как и Уайлдер», — цитирует Скотта Reuters.

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