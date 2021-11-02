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Александр Усик получил выигранные чемпионские пояса супертяжёлого веса

Александр Усик получил выигранные чемпионские пояса супертяжёлого веса
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Знаменитому украинскому боксёру Александру Усику доставили выигранные чемпионские пояса супертяжёлого веса. Напомним, Усик стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO после уверенной победы над Энтони Джошуа единогласным решением судей.

«Слушайте, ребята! Это супертяжёлый вес, а не крузервейт. Класс!» — сказал Усик, рассматривая титул WBO, уложенный в специальный чемодан.

Посмотреть видео можно в официальном «инстаграме» Александра Усика.

Напомним, Джошуа активировал пункт контракта о возможном реванше и хочет вернуть себе чемпионские пояса. По предварительной информации, второй поединок Джошуа — Усик состоится в феврале-марте 2022 года. Возможно, Джошуа получит помощь в подготовке от Тайсона Фьюри.

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