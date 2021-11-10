Чисора: надеюсь, Джошуа победит в реванше с Усиком. Сейчас Александр просто греет пояса
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Знаменитый боксёр Дерек Чисора поделился мнением о реванше, который должен состояться между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Напомним, в первом поединке украинский боксёр одержал уверенную победу единогласным решением судей.
«Это будет отличный бой. Надеюсь, что титулы снова вернутся в Великобританию. Сейчас Александр просто временно греет пояса. Нам не стоит беспокоиться об этом», – приводит слова Чисоры The Sun.
Ранее Дерек заявил, что Усику не покорится тяжёлый дивизион, потому что тот не готов «драться, а не боксировать». Сейчас Александр завладел уже тремя чемпионскими поясами. Но Чисора всё равно не считает, что Усик входит хотя бы в топ-5 боксёров тяжёлого веса из-за «низкой популярности».
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