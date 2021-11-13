Маркос де Лима: Харитонов просто космос. Но Емельяненко и Хабиб вне конкуренции

Бразильский тяжеловес Маркос де Лима поделился мнением о российских бойцах. Сам де Лима выступит в соглавном бою UFC Вегас 42, который пройдёт в ночь с 13 на 14 ноября. Маркос сразится с Беном Ротуэллом.
«Мой любимый российский боец? Однозначно Фёдор Емельяненко. В моих глазах он лучший. Про Хабиба Нурмагомедова то же самое могу сказать, великий боец. Мне очень нравится Сергей Харитонов. У вас очень много классных спортсменов.
Харитонов сдал позиции за последние годы? Я помню Сергея ещё со времен Pride. В тот период Харитонов был великолепен, просто космос. Но Фёдор и Хабиб вне конкуренции. В American Top Team тренируются много русских бойцов: Туменов, Омари Ахмедов, Магомедов и много других ребят», — сказал де Лима в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.
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