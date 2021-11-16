Тренер Канело назвал Бетербиева и Бивола в числе потенциальных соперников

Тренер Эдди Рейносо, работающий с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом, назвал потенциальных соперников своего подопечного в следующем бою.



«Кого я вижу соперником Канело в следующем бою? Джермалл Чарло, Дэвид Бенавидес, Артур Бетербиев, Дмитрий Бивол», — приводит слова Рейносо BoxingNews24.



Напомним, в ночь на 7 ноября Альварес нокаутировал Калеба Планта в 11-м раунде, забрав себе последний недостающий пояс второго среднего веса. Для Альвареса эта победа стала 57-й в профессиональном боксе при одном поражении. Сразу после победы над Плантом Сауль отметил, что не против провести третий бой с Геннадием Головкиным: первый поединок закончился вничью, второй — победой мексиканца.