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«Тренировочный процесс». Александр Емельяненко показал фото с братом Фёдором на занятии

«Тренировочный процесс». Александр Емельяненко показал фото с братом Фёдором на занятии
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», где показал фото с братом Фёдором на тренировке.

«Тренировочный процесс», — подписал фотографию Александр.

Фотографию можно посмотреть на странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».

Напомним, в последний раз Александр бился с блогером Артёмом Тарасовым. Поединок состоялся по правилам бокса в перчатках MMA. Емельяненко победил соперника единогласным решением судей. В общей сложности в активе Александра 29 побед, восемь поражений и одна ничья. С братом у Александра уже давно напряжённые отношения — они не общаются.

Фёдор предыдущий бой провёл на турнире Bellator 269, где одолел представителя США Тимоти Джонсона.

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