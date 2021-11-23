«Тренировочный процесс». Александр Емельяненко показал фото с братом Фёдором на занятии
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», где показал фото с братом Фёдором на тренировке.
«Тренировочный процесс», — подписал фотографию Александр.
Фотографию можно посмотреть на странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».
Напомним, в последний раз Александр бился с блогером Артёмом Тарасовым. Поединок состоялся по правилам бокса в перчатках MMA. Емельяненко победил соперника единогласным решением судей. В общей сложности в активе Александра 29 побед, восемь поражений и одна ничья. С братом у Александра уже давно напряжённые отношения — они не общаются.
Фёдор предыдущий бой провёл на турнире Bellator 269, где одолел представителя США Тимоти Джонсона.
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