Александр Емельяненко показал фото с братом Фёдором и Валуевым
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Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём «инстаграме», где поделился с подписчиками архивным фото с братом Фёдором и бывшим чемпионом мира по боксу в тяжёлой весовой категории, а ныне депутатом Госдумы РФ Николаем Валуевым.
«Фёдор, Николай и я!» — подписал фотографию Александр.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».
В последнем поединке Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться. Для российского бойца это поражение стало девятым в карьере.
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