Ф. Емельяненко назвал возможный срок для прощального боя и рассказал о желаемом сопернике

Легендарный российский боец Фёдор Емельяненко рассказал, когда планирует провести прощальный бой и назвал желаемого соперника.
«Мы обсуждали июнь-июль. Пока ничего не могу сказать по сопернику. В принципе, да, я бы хотел провести бой с Чейком Конго или… Посмотрим, как события будут развиваться. Посмотрим, как Валентин отобьётся. Я очень надеюсь, что Валентин Молдавский станет чемпионом», — приводит слова Емельяненко «Спорт-экспресс» со ссылкой на Okko MMA.
Последний бой Фёдор провёл на турнире Bellator 269, где встречался с представителем США Тимоти Джонсоном. Емельяненко праздновал победу нокаутом уже в первом раунде. В общей сложности в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз проиграл, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.
- 14 декабря 2021
-
17:15
-
16:45
-
16:28
-
16:02
-
15:05
-
14:36
-
13:56
-
13:19
-
12:56
-
12:52
-
12:17
-
11:33
-
11:11
-
11:08
-
10:49
-
09:40
-
09:31
-
00:46
-
00:43
- 13 декабря 2021
-
23:29
-
22:46
-
21:41
-
21:24
-
21:18
-
20:27
-
20:01
-
19:44
-
18:38
-
17:43
-
16:39
-
16:15
-
16:10
-
16:03
-
15:54
-
15:51