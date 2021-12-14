Ф. Емельяненко назвал возможный срок для прощального боя и рассказал о желаемом сопернике

Легендарный российский боец Фёдор Емельяненко рассказал, когда планирует провести прощальный бой и назвал желаемого соперника.



«Мы обсуждали июнь-июль. Пока ничего не могу сказать по сопернику. В принципе, да, я бы хотел провести бой с Чейком Конго или… Посмотрим, как события будут развиваться. Посмотрим, как Валентин отобьётся. Я очень надеюсь, что Валентин Молдавский станет чемпионом», — приводит слова Емельяненко «Спорт-экспресс» со ссылкой на Okko MMA.

Последний бой Фёдор провёл на турнире Bellator 269, где встречался с представителем США Тимоти Джонсоном. Емельяненко праздновал победу нокаутом уже в первом раунде. В общей сложности в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз проиграл, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.