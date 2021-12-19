Паркер и Чисора вместе съели по бургеру после титульного боя
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Новозеландец Джозеф Паркер и британец Дерек Чисора встретились после боя за интерконтинентальный пояс по версии WBO.
Боксёры съели по бургеру при встрече.
Посмотреть фото можно в «твиттере» Matchroom Boxing.
Сам бой, который продлился все 12 раундов, завершился победой Паркера единогласным решением судей.
Напомним, в первом бою, который состоялся в мае 2021 года, Чисора проиграл Паркеру. Тогда поединок также продлился все 12 раундов и завершился победой новозеландца единогласным решением судей.
Для Чисоры этот бой стал 44-м в профессиональной карьере, в которых он одержал 32 победы и потерпел 12 поражений.
Паркер, в свою очередь, провёл 32 боя, в которых одержал 30 побед и потерпел два поражения.
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