Паркер и Чисора вместе съели по бургеру после титульного боя

Новозеландец Джозеф Паркер и британец Дерек Чисора встретились после боя за интерконтинентальный пояс по версии WBO.

Боксёры съели по бургеру при встрече.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Matchroom Boxing.

Сам бой, который продлился все 12 раундов, завершился победой Паркера единогласным решением судей.

Напомним, в первом бою, который состоялся в мае 2021 года, Чисора проиграл Паркеру. Тогда поединок также продлился все 12 раундов и завершился победой новозеландца единогласным решением судей.

Для Чисоры этот бой стал 44-м в профессиональной карьере, в которых он одержал 32 победы и потерпел 12 поражений.

Паркер, в свою очередь, провёл 32 боя, в которых одержал 30 побед и потерпел два поражения.