«Двое на одного — вполне даже честно». А. Емельяненко показал необычное фото с братом

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём «инстаграме», показав очередное фото с прославленным братом Фёдором.

«Двое на одного — вполне даже честно», — подписал фото Александр.

Посмотреть фотографию можно на официальной странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».

В последнем поединке Александр проиграл бразильцу Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Емельяненко на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться. Для российского бойца это поражение стало девятым в карьере. Александр не выигрывает в профессиональных смешанных единоборствах уже на протяжении трёх поединков.