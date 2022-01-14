«Хороший состав». Немков показал фото со сборов под руководством Фёдора Емельяненко
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Российский боец Bellator Вадим Немков, выступающий в полутяжёлом весе, разместил новый пост в своём «инстаграме», показав фотографию со сборов.
«Хороший состав на сборах под руководством Фёдора Емельяненко и Александра Мичкова.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Вадима Немкова в «Инстаграме».
Не так давно президент промоушена Bellator Скотт Кокер рассказал, когда может состояться финал Гран-при в полутяжёлом весе, в котором встретятся Немков и представитель США Кори Андерсон. По словам Кокера, поединок россиянина и американца может состояться ориентировочно в конце февраля или начале марта.
Ранее удачи Немкову перед боем с Кори Андерсоном пожелал известный российский боец ММА Магомед Исмаилов.
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