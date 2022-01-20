Усик окунулся в прорубь на Крещение
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Украинский боксёр-тяжеловес Александр Усик поздравил всех с праздником Крещения в своём «инстаграме». Он разместил видео окунания и слова из Святого писания.
«Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику! С крещением Господним народ Божий!» — написал Усик.
Напомним, 17 января Усику исполнилось 35 лет.
В 2021 году он уверенно победил чемпиона мира в хэвивейте Энтони Джошуа, благодаря чему отобрал у него все пояса. Также, украинец в теории претендует на то, чтобы встретиться с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри и стать абсолютном лучшим в супертяжёлом весе.
В профессиональном боксе Александр провел 19 боёв, все бои завершил победой, из них 13 – нокаутом.
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