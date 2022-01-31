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«Тренировка!» Александр Емельяненко показал архивное фото с братом Фёдором

«Тренировка!» Александр Емельяненко показал архивное фото с братом Фёдором
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём «инстаграме», продемонстрировав подписчикам архивную фотографию с братом Фёдором.

«Тренировка!» — подписал фото Александр Емельяненко.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».

В последнем бою Александр проиграл бразильцу Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Емельяненко на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться.

Фёдор последний бой провёл на турнире Bellator 269, где встречался с представителем США Тимоти Джонсоном. Емельяненко праздновал победу нокаутом уже в первом раунде. В общей сложности в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз проиграл, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

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