«Борьба!» Александр Емельяненко показал, как пытался провести болевой приём Фёдору. Фото

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», показав архивное фото спарринга с братом Фёдором.
«Борьба», — подписал фотографию Александр.
Фото можно посмотреть на странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».
Напомним, в последнем поединке Александр уступил представителю Бразилии Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Емельяненко на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться.
Фёдор последний бой провёл на турнире Bellator 269, где встречался с представителем США Тимоти Джонсоном. Емельяненко праздновал победу нокаутом уже в первом раунде. В общей сложности в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз проиграл, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.
Александр и Фёдор не общаются уже много лет.
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