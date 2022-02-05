Александр Емельяненко показал, как проводил сборы с братом Фёдором. Фото

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём «инстаграме», показав подписчикам архивное фото с братом Фёдором.



«Сборы!» — подписал фотографию Александр.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».

В последнем поединке Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться.



Для российского бойца это поражение стало девятым в карьере. Александр не выигрывает в профессиональных смешанных единоборствах уже на протяжении трёх поединков. Следующий бой Александр проведёт с ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Поединок, запланированный на 23 февраля, состоится в промоушене Hardcore MMA.