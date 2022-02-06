Рахмонов техническим нокаутом в первом раунде победил Харриса
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В ночь с 5 на 6 февраля в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 47. В рамках основного карда казахстанский боец Шавкат Рахмонов встречался с представителем Гайаны Карлстоном Линдси Харрисом.
Победу техническим нокаутом в первом раунде одержал 27-летний Шавкат Рахмонов. На счету казахстанского спортсмена 15 побед (3 победы в UFC) и ни одного поражения, у 34-летнего Харриса 17 побед и 5 поражений.
Главным событием вечера станет противостояние между Джеком Херманссоном и Шоном Стриклэндом.
Основной кард:
Джек Херманссон — Шон Стриклэнд
Ник Максимов — Пунахеле Сориано
Карлстон Харрис — Шавкат Рахмонов
Брендан Аллен — Сэм Элви
Брайан Баттл — Тришон Гор
Джулиан Эроса — Стивен Петерсон.
UFC 2022. UFC Fight Night 200, Лас-Вегас, США
Шавкат Рахмонов (W) - Карлстон Линдси Харрис
06 февраля 2022, воскресенье. 04:40 МСК
Шавкат Рахмонов
Окончено
KO
Карлстон Линдси Харрис
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