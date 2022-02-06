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Рахмонов посвятил победу на турнире UFC народу Казахстана

Рахмонов посвятил победу на турнире UFC народу Казахстана
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Казахстанский боец Шавкат Рахмонов разместил новый пост в своём «инстаграме», где рассказал, что победу, одержанную в поединке с представителем Гайаны Карлстоном Линдси Харрисом, он посвящает народу своей страны.

«Эту победу я посвящаю народу Казахстана!» — написал Рахмонов.

Фото можно посмотреть на странице Шавката Рахмонова в «Инстаграме».

Рахмонов и Линдси Харрисон встречались на турнире UFC Вегас 47. Шавкат одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. В общей сложности теперь на счету казахстанского спортсмена 15 побед (3 победы в UFC) и ни одного поражения, у 34-летнего Харриса 17 побед и 5 поражений. Главным событием вечера стало противостояние между Джеком Херманссоном и Шоном Стриклэндом. Победу в этом поединке одержал Стриклэнд.

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