Чисора: готов поставить любые деньги, что Джошуа вытрет пол Усиком во время реванша
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Британский боксёр-супертяжеловес Дерек Чисора высказался по поводу боя-реванша между чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO украинцем Александром Усиком и представителем Великобритании Энтони Джошуа.
«Готов поставить любые деньги, что Джошуа вытрет пол Усиком во время реванша», — сказал Чисора на YouTube-канале Seconds Out.
Напомним, последний поединок Усик провёл как раз с Джошуа. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. За счёт этого успеха Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе. В профессиональном боксе Александр провёл 19 боёв, завершив их все победой. Из них 13 Усик выиграл нокаутом.
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