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Магомед Исмаилов одержал первую в карьере победу в боксёрском поединке

Магомед Исмаилов одержал первую в карьере победу в боксёрском поединке
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов одержал первую победу в бою по правилам бокса. В своём дебютном боксёрском поединке Исмаилов победил нигерийского боксёра Оланреваджу Дуродола.

Бой продлился все четыре раунда и завершился победой Исмаилова единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36).

Отметим, к бою с нигерийцем Исмаилова готовил бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю.

Всего в смешанных единоборствах Исмаилов одержал 18 побед, потерпел три поражения и один бой закончился вничью.

Дуродола выступает в первом тяжёлом весе. Его профессиональный рекорд в боксе составляет 37 побед, 34 из которых были добыты нокаутами, и 10 поражений.

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