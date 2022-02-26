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Костя Цзю отреагировал на победу Исмаилова в бою с Дуродолой

Костя Цзю отреагировал на победу Исмаилова в бою с Дуродолой
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю оставил комментарий о победе российского бойца смешанных единоборств Магомеда Исмалова, одержанной им в поединке с представителем Нигерии Оланреваджу Дуродолой.

«Победа Магомеда Исмаилова против очень опытного Оланреваджу Дуродолы. Как же важна хорошая подготовка, правильная стратегия и прекрасная команда. Мало кто верил в Магу, но он отработал на все 100», — написал Цзю на своей странице в «Инстаграме».

Бой Исмаилова и Дуродолы проходил в ночь на 26 февраля мск. Цзю помогал Магомеду готовиться к этому противостоянию, которое проходило по правилам бокса. В общей сложности Исмаилов в ММА одержал 18 побед, потерпел три поражения, один бой закончился вничью.

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