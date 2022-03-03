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Младший сын Кости Цзю победил нокаутом во втором раунде в профессиональном дебюте

Младший сын Кости Цзю победил нокаутом во втором раунде в профессиональном дебюте
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Австралийский боксёр российского происхождения Никита Цзю, младший сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Константина Цзю, успешно дебютировал на профессиональном ринге. Никита одержал победу над соотечественником Аароном Сталом.

Поединок, прошедший в первом среднем весе, завершился победой Никиты Цзю нокаутом уже во втором раунде. Бой состоялся в рамках вечера бокса в Брисбене (Австралия).

Никита Цзю — четырёхкратный чемпион Австралии среди любителей. Ранее боксёр приостановил спортивную карьеру, чтобы получить диплом архитектора. Он возобновил спортивную карьеру в том же весе, что и его старший брат Тим Цзю.

Напомним, Тимофей Цзю следующий бой проведёт 27 марта в США.

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