Младший сын Кости Цзю победил нокаутом во втором раунде в профессиональном дебюте

Австралийский боксёр российского происхождения Никита Цзю, младший сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Константина Цзю, успешно дебютировал на профессиональном ринге. Никита одержал победу над соотечественником Аароном Сталом.



Поединок, прошедший в первом среднем весе, завершился победой Никиты Цзю нокаутом уже во втором раунде. Бой состоялся в рамках вечера бокса в Брисбене (Австралия).



Никита Цзю — четырёхкратный чемпион Австралии среди любителей. Ранее боксёр приостановил спортивную карьеру, чтобы получить диплом архитектора. Он возобновил спортивную карьеру в том же весе, что и его старший брат Тим Цзю.

Напомним, Тимофей Цзю следующий бой проведёт 27 марта в США.