Костя Цзю отреагировал на дебютную профессиональную победу младшего сына Никиты

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю отреагировал на дебют своего младшего сына, Никиты, на профессиональном ринге. Никита одержал победу над соотечественником Аароном Сталом техническим нокаутом во втором раунде.



«Только что закончился бой моего сына Никиты, который начал свою профессиональную карьеру. С дебютом сына поздравляю! Хороший бой, конечно, с ошибками. Второй раунд, два нокдауна, наша победа. Очень рад за тебя. Продолжение династии! Всегда с тобой в одном углу. Люблю тебя», — сказал Цзю на видео.



«Поздравляю своего сына Никиту Цзю с дебютом. Первый профессиональный бой. Технический нокаут во втором раунде. Всё в твоих руках. А я всегда в твоём углу, даже на расстоянии. Люблю и горжусь тобой, ты выбрал тяжёлый путь», — подписал видео Цзю-старший.