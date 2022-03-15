Костя Цзю дал совет Сергею Харитонову перед его дебютом в боксе

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю высказался по поводу предстоящего боя российского бойца смешанных единоборств Сергея Харитонова. Напомним, 18 марта он выступит на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в боксёрском поединке с 40-летним Маликом Скоттом, ныне тренирующим своего соотечественника Деонтея Уайлдера.

«Тут, я считаю, 50 на 50. Сбалансированно получается. Малик Скотт — все-таки боксер, с хорошими боями, но уже какое-то время не было такой активности, а Сережка не полностью боксер, поэтому будет адаптация — полное погружение его головы в бой.

Прежде всего, выходя на ринг, для меня была важной задача выступить хорошо, но и одновременно сделать шоу для своих поклонников. Они выступают тоже для нас. Надо найти баланс, что ты выступаешь и для зрителей, и для себя. Надо показать все, что они смогут. Все, что они уже сделали на тренировке. Сереге желаю трезвую голову и забывать, какие заслуги были до того», — приводит слова Цзю РЕН ТВ.

Напомним, что Костя Цзю участвовал в подготовке Магомеда Исмаилова, другого российского бойца смешанных единоборств, перед его боксёрским поединком с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой.