Российский боксёр Аванесян в пятый раз защитил титул чемпиона Европы

Российский боксёр Давид Аванесян защитил титул чемпиона Европы в весовой категории до 66,68 кг. В рамках боксёрского вечера, который состоялся в Лондоне, россиянин победил представителя Финляндии Оскари Меца.



Во второй половине первого раунда Аванесян серией ударов отправил соперника в нокдаун. Мец не упал на настил ринга, но судья Джузеппе Квартароне отсчитал нокдаун, после чего принял решение об остановке боя.



Российский боксёр выступал под нейтральным флагом. Он в пятый раз защитил пояс чемпиона Европы, который завоевал в марте 2019 года. Теперь на счету Аванесяна 29 побед (17 нокаутом), три поражения, а также одна ничья. Мец потерпел первое поражение в карьере при 15 победах (5 нокаутом).

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