«За один вечер могу с ними разобраться». Исмагулов — о Пимблетте и Топурии

Казахстанский боец UFC Дамир Исмагулов опубликовал «сториз» в своём «инстаграме», где сообщил о том, что за один вечер сможет провести два боя — с Пэдди Пимблеттом и Илией Топурией.
«За один вечер могу с ними разобраться. Пусть просто уже кто-нибудь подпишет контракт», — написал Исмагулов.
На турнире UFC Fight Night 204 Пэдди встретился с представителем Мексики Родриго Варгасом. Бой завершился победой Пимблетта в первом раунде после удушающего приёма. Топурия на том же турнире проводил бой с британцем Джеем Хербертом, победив его нокаутом во втором раунде. После этого испанец грузинского происхождения вызвал на бой англичанина.
UFC Fight Night 204
Основной кард
Александр Волков – Том Аспиналл
Арнольд Аллен – Дэн Хукер
Пэдди Пимблетт – Родриго Варгас — победа Пимблетта приёмом в первом раунде (3:49)
Гуннар Нельсон – Такаши Сато — победа Нельсона единогласным решением судей
Луана Каролина – Молли Маккэнн — победа Маккэнн нокаутом во втором раунде (1:52)
Джей Херберт – Илия Топурия — победа Топурии нокаутом во втором раунде
Предварительный кард
Макван Амирхани – Майк Гранди — победа Амирхани приёмом в первом раунде (0:57)
Шамиль Абдурахимов – Сергей Павлович — победа Павловича техническим нокаутом в первом раунде (4:03)
Пол Крэйг – Никита Крылов — победа Крэйга приёмом в первом раунде (3:57)
Джек Шор – Тимур Валиев — победа Шора единогласным решением судей
Кори Маккенна – Элиз Рид — победа Рид раздельным решением судей
Коди Дёрден – Мухаммад Мокаев — победа Мокаева удушающим приёмом в первом раунде (0:58).
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