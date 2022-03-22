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Тим Цзю отметил роль отца в своей карьере

Тим Цзю отметил роль отца в своей карьере
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Австралийский и российский профессиональный боксёр Тим Цзю отметил роль своего отца Константина Цзю в своей профессиональной карьере.

«Да, я думаю мой отец отличался от других родителей. Он не был обычным папой. Не всегда получалось с ним легко контактировать. Он был строгим мужчиной и именно это он вложил в нас (детей, прим. «Чемпионата»). И поэтому мы сейчас такие. Ничего не дано просто так, всё заслуженно.
Тебе нужно усердно трудиться, чтобы взять то, что ты хочешь. Мы не были просто одарёнными детьми», — цитирует Цзю Boxing Junkie.

Напомним, 17 ноября 2021 года в Сиднее (Австралия) единогласным решением судей Цзю победил опытного японца Такеши Иноуэ, и завоевал титул Азиатско-Тихоокеанского чемпиона по версии WBO Asia Pacific, а также защитил свой титул чемпиона по версии WBO Global (6-я защита Цзю) в 1-м среднем весе.

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