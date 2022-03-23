«Уровень не тот, что у отца». Тренер Гуше высказался о Тиме Цзю

Пренис Брюэр, тренер 34-летнего американца Террелла Гуше, высказался о будущем сопернике своего подопечного, австралийском боксёре русского происхождения Тимофее Цзю.
«Признаюсь, я считаю его хорошим боксёром. Он лучше многих, но всё-таки его уровень не тот, что был у его отца. Он просто идёт вперед, выбрасывая удары. Фактически он однобокий. В то же время большинство бойцов, оказывающих давление, выполняет большой объём работы, а вот у него его нет. Повторюсь, он хороший боец, но арсенал Террелла гораздо шире. К тому же на его стороне опыт», — приводит слова Брюэра BoxingScene.
Бой Цзю и Гуше состоится в ночь с 25 на 26 марта мск в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) и станет главным событием спортивного шоу.
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