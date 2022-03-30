«Собери яйца в кулак и прими бой!» Рахмонов вызвал бывшего соперника Чимаева

27-летний казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов, выступающий в полусреднем весе UFC, бросил вызов китайскому бойцу Ли Джинлиангу.
«Сейчас у меня на прицеле есть пара бойцов, один уже отказывается драться со мной, а второй утверждает, что готов подраться с любым. Ли Джинлианг, собери яйца в кулак и прими бой! Нил Магни, ты говорил, что готов подраться с любым, давай сделаем это, если у Ли всё-таки не хватит мужества», — написал Рахмонов в своих социальных сетях.
Шавкат Рахмонов провёл лишь три поединка в UFC, одержав в каждом из них досрочную победу. Также он является самым молодым чемпионом мира среди любителей и чемпионом промоушена M-1 Global.
Ли Джинлианг в последнем поединке уступил шведскому бойцу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву. Всего на его счету 25 поединков, в которых он одержал 18 побед и потерпел семь поражений.
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