Бёрнс: Шавкат Рахмонов лучше Чимаева
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35-летний бразильский боец UFC Гилберт Бёрнс считает, что казахстанский боец Шавкат Рахмонов сильнее, чем вед чеченского происхождения Хамзат Чимаев.
«Шавкат лучше Чимаева. У парня 15 досрочных побед. У него 15 досрочных побед в 15-ти поединках. Я считаю, что, как боец, Шавкат куда сильнее Хамзата Чимаева», — приводит слова Гилберта Бёрнса «Спорт-экспресс».
Шавкат Рахмонов провёл лишь три поединка в UFC, одержав в каждом из них досрочную победу. Также он является самым молодым чемпионом мира среди любителей и чемпионом промоушена M-1 Global.
Напомним, бой Бёрнс – Чимаев состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 273, который запланирован на 10 апреля.
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