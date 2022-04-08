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Костя Цзю дал прогноз на бой Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг

Костя Цзю дал прогноз на бой Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю поделился ожиданиями от поединка между россиянином, временным чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном и американцем Алджэмейном Стерлингом, владеющим титулом в этой весовой категории.

«Я уверен, что Ян заберёт пояс. Он обязательно это сделает. Даже не сомневаюсь в этом. У Петра намного больше мотивации для победы», — приводит слова Кости Цзю «Спорт-экспресс».

Бой запланирован на 10 апреля на турнире по смешанным единоборствам UFC 273. Этот поединок станет соглавным событием спортивного шоу.

Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC как раз в бою со Стерлингом, который проходил на UFC 259. Пётр тогда нанёс удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику, что запрещено правилами UFC.

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