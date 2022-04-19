Чимаев за кулисами UFC 273 предложил Бакли подраться. Пришлось вмешаться секьюрити. Видео

Средневес UFC Хоакин Бакли во время турнира UFC 273 обратился к близкому другу шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева Даррену Тиллу, предложив ему устроить очный поединок.

После того как Тилл и Бакли пришли к согласию, Чимаев поинтересовался у своего приятеля: «Кто это был?» А вскоре Хамзат и сам предложил Хоакину устроить бой здесь и сейчас, однако в дело вмешались секьюрити.



«Гангстер, я тебя поимею!» — успел произнести Чимаев.

Хамзат Чимаев — Хоакину Бакли: гангстер, я тебя поимею!

Последний бой Чимаев провёл с бразильцем Гилбертом Бёрнсом. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Отметим, что Чимаев впервые в карьере провёл в октагоне весь бой и дрался в третьем раунде.