Чимаев за кулисами UFC 273 предложил Бакли подраться. Пришлось вмешаться секьюрити. Видео

Средневес UFC Хоакин Бакли во время турнира UFC 273 обратился к близкому другу шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева Даррену Тиллу, предложив ему устроить очный поединок.
После того как Тилл и Бакли пришли к согласию, Чимаев поинтересовался у своего приятеля: «Кто это был?» А вскоре Хамзат и сам предложил Хоакину устроить бой здесь и сейчас, однако в дело вмешались секьюрити.
«Гангстер, я тебя поимею!» — успел произнести Чимаев.
Хамзат Чимаев — Хоакину Бакли: гангстер, я тебя поимею!
Последний бой Чимаев провёл с бразильцем Гилбертом Бёрнсом. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Отметим, что Чимаев впервые в карьере провёл в октагоне весь бой и дрался в третьем раунде.
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