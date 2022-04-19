Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чимаев за кулисами UFC 273 предложил Бакли подраться. Пришлось вмешаться секьюрити. Видео

Чимаев за кулисами UFC 273 предложил Бакли подраться. Пришлось вмешаться секьюрити. Видео
Комментарии

Средневес UFC Хоакин Бакли во время турнира UFC 273 обратился к близкому другу шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева Даррену Тиллу, предложив ему устроить очный поединок.

После того как Тилл и Бакли пришли к согласию, Чимаев поинтересовался у своего приятеля: «Кто это был?» А вскоре Хамзат и сам предложил Хоакину устроить бой здесь и сейчас, однако в дело вмешались секьюрити.

«Гангстер, я тебя поимею!» — успел произнести Чимаев.

Хамзат Чимаев — Хоакину Бакли: гангстер, я тебя поимею!

Последний бой Чимаев провёл с бразильцем Гилбертом Бёрнсом. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Отметим, что Чимаев впервые в карьере провёл в октагоне весь бой и дрался в третьем раунде.

Чимаеву не дадут подраться за пояс. Уайту незачем рисковать своим главным активом Чимаеву не дадут подраться за пояс. Уайту незачем рисковать своим главным активом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022