Тайсон Фьюри пригласил к себе бойца, который поставил свой дом и проиграл его

Британский боксёр-тяжеловес Тайсон Фьюри рассказал, что готов заселить в один из собственных домов 38-летнего соотечественника чемпиона Великобритании и Европы по версии EBU Дерека Чисору.
«Дерек Чисора сейчас бездомный. Он проиграл свой дом Джозефу Паркеру. Дерек, у меня есть два дома, находящиеся друг возле друга в Моркаме. Ты можешь заселиться в любой момент, брат мой. Мораль истории такова — никогда не ставь свой дом, даже если ты уверен на 1000000%. Нельзя быть ни в чём железно уверенным в этом дивизионе», — сказал Фьюри на пресс-конференции.
Напомним, свой последний бой Чисора провёл 1 мая 2021 года, в котором он уступил решением судей австралийцу Джозефу Паркеру (115-113, 113-115, 111-116). Всего за карьеру он провёл 43 поединка, в которых одержал 32 победы (23 – нокаутом), потерпев 11 поражений.
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