Стало известно, с кем проведёт следующий бой Келвин Каттар в UFC

Американский боец UFC Келвин Каттар в следующем поединке сразится с соотечественником Джошем Эмметом. Об этом информирует All Access MMA, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.



Бой Каттара и Эммета станет главным событием турнира UFC Fight Night, который состоится в ночь на 18 июня мск в Остине (штат Техас, США).



Каттар в последнем поединке одолел представителя Грузии Гигу Чикадзе. Что касается Эммета, то он в предыдущем противостоянии оказался сильнее Дэна Иге из США.



Напомним, после боя с Каттаром Чикадзе был отстранён от соревнований на неопределённое время. Основанием для отстранения послужили многочисленные повреждения, которые грузинский спортсмен получил во время поединка.



Подписывайтесь на новый Telegram-канал о боевых видах спорта — Чемп Fights.