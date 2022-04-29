Стало известно, с кем проведёт следующий бой Келвин Каттар в UFC

Американский боец UFC Келвин Каттар в следующем поединке сразится с соотечественником Джошем Эмметом. Об этом информирует All Access MMA, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.
Бой Каттара и Эммета станет главным событием турнира UFC Fight Night, который состоится в ночь на 18 июня мск в Остине (штат Техас, США).
Каттар в последнем поединке одолел представителя Грузии Гигу Чикадзе. Что касается Эммета, то он в предыдущем противостоянии оказался сильнее Дэна Иге из США.
Напомним, после боя с Каттаром Чикадзе был отстранён от соревнований на неопределённое время. Основанием для отстранения послужили многочисленные повреждения, которые грузинский спортсмен получил во время поединка.
Подписывайтесь на новый Telegram-канал о боевых видах спорта — Чемп Fights.
- 29 апреля 2022
-
11:57
-
11:28
-
10:19
-
09:59
-
09:30
-
09:01
-
08:50
-
08:09
-
07:51
-
00:18
- 28 апреля 2022
-
23:37
-
21:42
-
20:33
-
19:46
-
18:59
-
17:18
-
16:15
-
15:15
-
14:39
-
14:29
-
13:24
-
12:49
-
12:39
-
11:12
-
10:10
-
09:13
-
08:27
-
00:42
-
00:06
- 27 апреля 2022
-
23:30
-
21:31
-
20:43
-
20:20
-
19:27
-
18:34