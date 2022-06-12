Дюбуа нокаутировал Брайана и стал обладателем титула регулярного чемпиона мира WBA
Поделиться
В Майами завершился вечер бокса, в котором британец Даниэль Дюбуа встретился с американцем Тревором Брайаном в бою за титул регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории.
Бой завершился в четвёртом раунде после того, как Дюбуа отправил в нокаут своего соперника. Таким образом, Дюбуа завоевал титул регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации, который ранее принадлежал Брайану.
Таким образом, Дюбуа одержал 18-ю победу в профессиональном ринге, из которых 17 досрочно. Также на его счету одно поражение. Брайан, в свою очередь, потерпел первое поражение в карьере. Ранее победная серия американца составляла 22 боя, из которых 15 раз он побеждал нокаутом.
Комментарии
- 12 июня 2022
-
03:07
-
02:35
-
00:45
-
00:07
- 11 июня 2022
-
23:08
-
21:03
-
19:51
-
18:44
-
17:50
-
17:07
-
16:16
-
15:48
-
15:04
-
14:00
-
13:49
-
13:00
-
12:46
-
12:12
-
11:27
-
11:12
-
10:24
-
10:12
-
10:06
-
09:17
-
09:15
-
08:08
-
06:02
-
05:26
-
05:18
-
04:43
-
00:42
- 10 июня 2022
-
23:51
-
23:01
-
22:58
-
22:19
Партнерский контент