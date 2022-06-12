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Дюбуа нокаутировал Брайана и стал обладателем титула регулярного чемпиона мира WBA

Дюбуа нокаутировал Брайана и стал обладателем титула регулярного чемпиона мира WBA
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В Майами завершился вечер бокса, в котором британец Даниэль Дюбуа встретился с американцем Тревором Брайаном в бою за титул регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории.

Бой завершился в четвёртом раунде после того, как Дюбуа отправил в нокаут своего соперника. Таким образом, Дюбуа завоевал титул регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации, который ранее принадлежал Брайану.

Таким образом, Дюбуа одержал 18-ю победу в профессиональном ринге, из которых 17 досрочно. Также на его счету одно поражение. Брайан, в свою очередь, потерпел первое поражение в карьере. Ранее победная серия американца составляла 22 боя, из которых 15 раз он побеждал нокаутом.

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