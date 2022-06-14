Эррол Спенс признал себя виновным в автоаварии, в которую попал в 2019 году

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг) и 4-й номер рейтинга pound-for-pound по версии The Ring, американец Эррол Спенс-младший признал себя виновным в автомобильной аварии, в которую он угодил в октябре 2019 года, сообщает издание BoxingScene.

Напомним, 10 октября 2019 года в родном для себя Далласе, штат Техас, Спенс, за две недели до этого объединивший пояса в бою с соотечественником Шоном Портером, разбился на своём белом «Феррари», отделавшись рваными ранами и ушибами. Позже стало известно, что боксёр был пьян.

Согласно заявлению прокуратуры округа Даллас, Спенс пошёл на сделку со следствием, получив три дня заключения, признанного отбытым, и $ 3,4 тыс. штрафа.