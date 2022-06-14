Фото: Флойд Мейвезер и боец MMA Микуру Асакура впервые встретились лицом к лицу

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях, а с недавних пор и член Международного Зала славы, американский боксёр Флойд Мейвезер-младший и японский боец смешанных единоборств Микуру Асакура впервые встретились лицом к лицу перед своим выставочным поединком, который состоится в сентябре в Японии.

Для 45-летнего Флойда Мейвезера это уже четвёртый выставочный бой. Ранее Флойд проводил поединки с Тенсином Насукавой, Логаном Полом и Доном Муром. 12 июня 2022 года Мейвезер был включён в Международный зал боксёрской славы. На его счету 50 боёв и ни одного поражения.

29-летний Микуру Асакура провёл последние 12 поединков в отечественной организации Rizin. В 2022 году японец пока не участвовал в боях.