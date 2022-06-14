«Спасибо отцу и Али». Рой Джонс прокомментировал вступление в Зал славы бокса

Экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях, абсолютный чемпион в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и бывший лидер рейтинга pound-for-pound, легендарный американец Рой Джонс-младший прокомментировал вступление в Международный зал боксёрской славы, состоявшееся в минувшее воскресенье, 12 июня.
«О господи… что ж, во-первых, я бы хотел поблагодарить бога за то, что подарил нам всем такие возможности, и за то, чего мы достигли. Здорово видеть так много удивительных атлетов, с которыми мне довелось встать в один ряд в этом году. Я никогда не забуду сегодняшний вечер, спасибо вам.
Также хотелось бы сказать спасибо моему отцу за то, что привёл меня в бокс, и Мохаммеду Али за то, что вдохновил меня. Спасибо моей семье за то, что всегда поддерживала меня», – сказал Джонс во время официальной речи.
Напомним, в 2022 году наряду с Джонсом в Зал славы попали Флойд Мейвезер-младший, Бернард Хопкинс и Андре Уорд.
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