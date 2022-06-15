Флойд Мейвезер намерен приобрести команду НБА

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях, а с недавних пор и член Международного Зала славы, американский боксёр Флойд Мейвезер рассказал о планах по приобретению команды НБА.
«Последние шесть месяцев я разговаривал с некоторыми людьми. Работа велась за кулисами, я никогда не обсуждал её публично и не говорил об этом вопросе со СМИ. Однако вместе со своей командой я работал с НБА. Не могу точно сказать, где будет находиться клуб, но я работаю над его приобретением», — приводит слова Мейвезера The Las Vegas Review-Journal.
Флойд Мейвезер не участвует в поединках с момента своего перекрёстного боя с Конором Макгрегором в 2017 году, в котором он довёл свой рекорд до невероятных 49-0 по итогам карьеры.
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