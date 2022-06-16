Цзю ответил, что нужно сделать Джо Смиту для победы над Бетербиевым

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю поделился мнением о предстоящем поединке Артура Бетербиева и Джо Смита-младшего.

«Мы все верим в Артура, но какой бой будет – всё зависит от подготовки, которую провели оба боксёра. Верю, что мы победим. Ключи у Джо Смита к победе над Бетербиевым? Перехитрить каким-то образом. Перебить его не получится, а перехитрить – может быть, но тоже маленький шанс», – сказал Цзю в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Бетербиев и Джо Смит-младший проведут титульный поединок за пояса WBO, WBC и IBF. Бой состоится 19 июня и начнётся ориентировочно в 6:00 утра по московскому времени. Ранее обязательный претендент на титул Хильберто Рамирес рассказал, что его представители ведут переговоры о поединке против чемпиона WBA в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола в сентябре 2021-го.