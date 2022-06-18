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Кудряшов: если Дацик действительно отказался от боя со мной, то он просто трус

Кудряшов: если Дацик действительно отказался от боя со мной, то он просто трус
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Известный российский боксёр Дмитрий Кудряшов прокомментировал информацию о том, что его поединок с Вячеславом Дациком не состоится по инициативе стороны Дацика.

«Нет, я об этом не слышал. Он же был согласен участвовать в Гран-при. Мне непонятны его чувства в данной ситуации. Если это действительно так, то тогда он не Дацик, а просто трус. Что ещё можно сказать», – цитирует Кудряшова Metaratings.

Напомним, в финале Гран-При боксёрского турнира Pravda Old School Boxing Дмитрий Кудряшов должен был встретиться с Вячеславом Дациком.

11 июня Кудряшов в главном бою турнира Pravda Fighting Championship нокаутировал Вагаба Вагабова за 45 секунд. Это был дебютный бой Русской Кувалды в супертяжёлом весе.

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